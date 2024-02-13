شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه: سددنا حوالى 300 مليون جنيه لحل أزمات الزمالك والخزينة كانت بعافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، أن مجلس إدارة الزمالك هدفه تغيير الصورة الذهنية للنادى وسددنا حوالى 300 مليون جنيه لحل أزمات الأبيض.

وقال حسام المندوه، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مجلس الزمالك مجموعة من الناس المتفاهمين، والفلوس جاءت عن طريق العلاقات القوية مع الآخرين، والفلوس جت عن طريق علاقتنا واحتوائنا لمحبى الزمالك".

وأضاف: "مجلس الزمالك من أول يوم عمل على توفير أموال فك القيد والصفقات، وسدد حوالى 300 مليون جنيه حتى الآن لإنهاء جميع المشاكل والتعاقد مع الصفقات".

وتابع: "خزينة النادى كان بها مليون جنيه فقط وله 4 ملايين فى البنك فالخزينة كانت بعافية شويتين".

واستطرد: "مؤسسات الدولة دعمت الزمالك لحل أزمات النادى وإنهاء المستحقات عليه، مثل الضرائب والمالية".

وأردف: "الزمالك يحتاج إلى نص مليار كل سنة لكى يسير بشكل صحيح، وموارد الزمالك قادرة على تخطى هذا الرقم إذا تم استخدامها بالشكل الصحيح ولكن حاليا الزمالك لا يأخذ حقه ونسعى لتغيير ذلك".

واختتم حسام المندوه تصريحاته قائلا: "هدفنا الأول كان تغيير الصورة الذهنية للزمالك والحصول على ما يستحقه".