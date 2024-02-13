شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب إليسيا يانكون يحكى صدفة ارتباطه بابنة مدرب حراس الأهلي في الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث على عثمان، خطيب إليسيا يانكون، ابنه مدرب حراس مرمى النادي الأهلي، ومذيعة وصانعة محتوى إعلامى، عن كيفية التعرف عليها وخطبتها قائلا:"ذهبت فى أحد المرات أنا وصديقى للاستاد لحضور مباراة للأهلى فوجدت بنت جميلة زى القمر، فقال لى صديقى: "دى والدها مدرب حراس النادى الأهلى"، وتعرفت عليها فى أحد الأعمال الخاصة بالسوشيال ميديا والمحتوى الذى تريد عمله فى مصر".

وأضاف على عثمان خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على قناة dmc، بعدها نسقنا معا أعمال سفريات فى عدة دول، ووصلنا فى النهاية للخطوبة، ومن الصدفة أن المجال الذى نعمل به متقارب وده كرم من ربنا".

أوضح على عثمان، "أنا فى الأصل توليت إدارة حسابها، وهى شاطرة كمبتكرة، وتخرج الأفكار بمفردها وبنظملها استراتيجية للمحتوى والاتجاه الذى تسير فيه، وحب الناس لها كبير من أول يوم.

وتابع: "وقت إعلان الخطوبة كان مهم بالنسبة لنا، ونحن فى الإمارات وعند حصول الأهلى على بطولة السوبر خرجنا لايف على صفحة صديقى وأعلننا خطوبتنا وفى ذلك الوقت "زغردت" إليسيا".

وقال: "حبيت فى إليسيا كل حاجة، لأنها زينا وعندها أصول فلاحين، وهى جدعة، وحاسس إنى قاعد مع واحد صاحبى".