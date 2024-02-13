شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى رابع جولات المرحلة الثانية من دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الثلاثاء،مواجهات قوية على صعيد رابع جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،الجزيرة مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأهلى والزمالك مع البنك الأهلى وسموحة مع هليوبوليس.

ومن جانبه كشف عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات دورى المحترفين لكرة اليد ، عن إقامة مواجهة الأهلى والزمالك، المحدد لها الجمعة المقبل فى خامس جولات المرحلة الثانية من الدورى، على صالة أكتوبر الدولية فى الخامسة مساءً.

وقال السعدنى فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاجتماع الأمنى سيحدد أعداد الحضور من كلا الناديين، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعده حتى الآن.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.