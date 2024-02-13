شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم استعداداته لمواجهة إنبي فى الجولة الـ 12 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة إنبي، فى مباراة الجولة 12 من عمر مسابقة دوري NILE، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر غداً الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتعتبر مباراة إنبي هى الأولى لـ محمد عودة، المدير الفني الجديد للفريق، مع المقاولون العرب بالمسابقة المحلية، بعدما تولى عودة مسؤولية الفريق خلفاً لشوقي غريب الذي رحل لتراجع النتائج.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز المقاولون في مباراة واحدة، وخسر 5 مباريات وتعادل في 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.

واستعان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة محمد عودة، بمباريات كأس الرابطة التي أقيمت مؤخراً لدراسة أهم نقاط القوة والضعف لدى فريق إنبي، وأبرزها لقاء الاتحاد السكندري الذي انتهى بفوز زعيم الثغر على الفريق البترولي بثنائية نظيفة في الدور ربع النهائي.