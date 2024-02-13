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بيبي لاعب كاب فيردي : إذا أتيحت لي فرصة الاحتراف في مصر سأرتدي القميص الأحمر

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ياسر رشاد - القاهرة - علق تياجو مانويل بيبي لاعب منتخب كاب فيردي في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على الكرة المصرية ومستوى والأندية التي جذبت انتباهه.

وقال بيبي خلال تصريحاته..
وصلت لي عروضا من أندية بالفعل ولكني أغلقت الباب للتركيز مع المنتخب وأفكر حاليا بالعروض لاختيار الأفضل.

أسمع جيدا عن الدوري المصري وأكثر فريقين معجب بهم وأعرفهم فريق يلعب بالقميص الأحمر وفريق يتضمن قميصه الأهرامات.

لو فكرت الاحتراف في مصر سألعب بالقميص الأحمر.. وأتمنى بالطبع اللعب في الدوري المصري فهو يقدم لاعبين مميزين للمنتخبات الوطنية.

روي فيتوريا مدرب كبير ولديه خبرات لكن الحظ لم يحالفه خلال البطولة.

اللاعب رقم 8 في منتخب مصر يستحق الاحتراف في أوروبا فهو أفضل لاعبي منتخب مصر بعد اللاعبين المحترفين

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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