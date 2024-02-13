نجم الأهلي السابق: كأس مصر بطولة وطنية ولا يصح إقامتها بالخارج

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مصر بلد كبيرة وعريقة ولا يجوز نقل نهائي كأس مصر إلى السعودية خصوصا أنها بطولة عريقة ويجب أن تقام على ملاعب مصرية، وبعيد عن الجوانب المالية فكان يجب إقامة اللقاء على استاد القاهرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "منتخبات كثيرة في افريقيا تطورت بشكل واضح، والفرق الكبرى في القارة اصبحت تواجه صعوبات كبيرة مؤخرًا، وبطولة أمم إفريقيا دقت ناقوس الخطر بالنسبة للعديد من المنتخبات الكبرى".

وأضاف: "حسام حسن يعرف كل الأمور داخل الكرة المصرية، ويجب معاونته بشكل جيد، وأعتقد أنه لن يعمل حسابات للألوان او الضغوط الجماهيرية، ويجب أن يكون هناك دعم للجهاز الفني في المرحلة المقبلة وتوفير كافة طلباته من أجل النجاح".

وواصل: "أحمد حجازي ومحمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد وحمدي فتحي من المرشحين الذين سينضموا لصفوف منتخب مصر، بينما تجارب سام مرسي وكوكا وبعض اللاعبين لن تتكرر مع حسام حسن... سام مرسي انضم في فترات سابقة ولم يقدم شيئا، والأفضل منح لاعبين آخرين الفرصة".

وزاد: "هناك لاعبين تم استدعائها من الخارج لم تقدم مستوى جيد، هناك لاعبين مثل رمضان صبحي وابراهيم عادل مستواهم يؤهلهم للانضمام لمنتخب مصر، ولاعبين آخرين ومن الوارد ضم محمد شريف على فترات مع حسام حسن".

وأكمل: "من الممكن ضم محمد شكري مع منتخب مصر بجوار فتوح ومحمد حمدي، وهناك 15 لاعب من الممكن انضمامهم لصفوف منتخب مصر مثل محمود صابر وابراهيم عادل، وكذلك أحمد رمضان بيكهام قد يتواجد في مركز المساك ومحمود مرعي مدافع بيراميدز وايضا زميله أسامة جلال".

وأكد: "اتوقع استبعاد محمود حمادة من صفوف منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، بعدما تم ضمه تحت قيادة روي فيتوريا.. ومن الوارد ايضا استدعاء نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك، ومن الصعب استدعاء لاعبين من الأعمار السنية الكبيرة".