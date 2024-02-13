يكشف لكم “كورة 365” عن ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من هذا الموسم 2023-2024.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مباراة قوية أمام شباب بلوزداد الجزائري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب ملعب 5 جويلية، مباراة الاهلي المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري، في لقاء هام لكل من الفريقين بمشواره في البطولة الإفريقية.

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ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع شباب بلوزداد، يوم الجمعة الموافق 19 فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل الأحمر هذا اللقاء، باحثاً عن الفوز من أجل التأهل للدور المقبل، من رحله الدفاع عن اللقب، الذي حصل عليه 11 مرة في تاريخه.

علماً بأن المارد الأحمر، توج بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي للمرة الحادية عشر في تاريخه، على حساب الوداد المغربي.

ترتيب مجموعة الاهلي

1ـ الاهلي 5 نقاط.

2ـ يانج أفريكانز التنزاني 5

3ـ ميدياما الغاني 4

4ـ شباب بلوزداد الجزائري 4