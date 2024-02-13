شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى أولى جولات دور الـ8 لتصنيف دورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، الجولة الأولى من دور الـ8 للتصنيف بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024 / 2025 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين.

وتشهد منافسات الجولة الأولى لقاءات بين كل من: الاتحاد السكندرى مع سموحة وسبورتنج مع طلائع الجيش والأهلى مع ايسترن كومبانى والزمالك مع بتروجت.

فيما تقام الجولة الثانية غدا الأربعاء بلقاءات بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج و سموحة مع الاتحاد السكندرى و بتروجت مع الزمالك و ايسترن كومبانى مع الأهلى.

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، على أن يقام يوم الخميس 15 فبراير قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف".