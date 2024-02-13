شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر
ويخوض فريق الأهلي مران اليوم على ملعب مختار التتش قبل أن يخوض مرانا صباحيا غدا الأربعاء قبل استقلال الطائرة الخاصة التى ستنقله إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.
واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب "شيف" فى رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائرمن أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة هناك.
وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتوجهة إلى الجزائر غداً الاربعاء استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل 16 فبراير، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحرص الجارحي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة الأمور الخاصة بالبعثة، لتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.
قرر مسئولو النادى الاهلى تأجيل موعد سفر فريق الكرة للجزائر لمدة 24 ساعة، ومن المقرر أن تغادر البعثة القاهرة عصر الأربعاء المقبل بدلاً من الثلاثاء، بناءً على رغبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر.
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