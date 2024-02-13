شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة، ضمن برنامج التحضير لخوض مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فريق الأهلي مران اليوم على ملعب مختار التتش قبل أن يخوض مرانا صباحيا غدا الأربعاء قبل استقلال الطائرة الخاصة التى ستنقله إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.