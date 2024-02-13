ناقد رياضي : العوائد المالية الكبرى الفائدة الوحيدة من إقامة نهائي الكأس بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في السعودية سيكون مفيدًا للغاية من الناحية التسويقية وإدخال مبلغ كبير يصل لـ2 مليون دولار إلى خزينة اتحاد الكرة، مشيرا إلى أن الجمهور سيحضر بكثافة أيضا في المباراة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كرة القدم أصبحت استثمار، ولابد من وجود عوائد مالية، رغم أن الجمهور المصري مشتاق لحضور هذه المباريات من المدرجات في استاد القاهرة وهذا حق أصيل أيضا للجماهير داخل مصر".

وأضاف: "منتخب كوت ديفوار استغل هدية موزمبيق، كما فعل الأهلي عندما استغل هدية أطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني وتوج باللقب، ومعجزة الأفيال ليست في التأهل من دور المجموعات لكن أيضا في اللاعبين والمدرب الشاب الذي قاد المنتخب للتتويج وايضا هالر الذي كان يعاني من السرطان وقاد المنتخب الايفواري للفوز بالبطولة".

وواصل: "منتخب مصر لم يستغل فرصة ثمينة في البطولة، وودع مبكرًا من دور الـ16، ونشعر بغصة شديدة بسبب عدم الوصول لأبعد نقطة في امم افريقيا، واتمنى إصلاح المسار هذه المرة، خصوصا اننا بعد كل اخفاق يكون هناك احاديث كثيرة حول تطوير ومشروع للكرة المصرية وفي النهاية لا يحدث شيئا".

وأكمل: "حسام وإبراهيم حسن يجب مساعدتهم من أجل النجاح في المرحلة المقبلة، واتمنى عدم تكرار ما حدث مع مدربين سابقين مثل ايهاب جلال الذي رحل بعد فترة وجيزة، وقبله حسام البدري".

وزاد: "يجب ان يمتلك اللاعبين مع حسام حسن الشراسة المطلوبة، هو دائما يريد رفع الروح المعنوية للاعبين، ومحمد شكري أيضا من العناصر المتوقع انضمامهم لصفوف المنتخب أيضا خصوصا انه قريب ايضا من العودة إلى الأهلي في الموسم المقبل".

وأكد: "من الوارد ضم لاعبين أيضا لدفاع المنتخب الوطني مثل اسامة جلال ومحمود مرعي، واتوقع ان حسام حسن لن يستدعي لاعبين كبار في السن مثل طارق حامد وعبدالله السعيد".