البنا يعلق على إمكانية إدارته لقمة الأهلي والزمالك بالكأس في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الحكم الدولي محمود البنا عن امكانيه ادارته لمواجهه نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والمقرر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض على ملعب المملكه ارينا مساء يوم الثامن من شهر مارس المقبل.

وقال البنا خلال تصريحاته على شاشه القناه الاولى بالتلفزيون المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء..

- إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك؟ معنديش فكرة، لسة المباراة موعدها متحدد بشكل رسمي لكن معنديش معلومة هل هكون موجود ولا لا.

- آخر مباراة بين الأهلي والزمالك كانت بطاقم تحكيم مصري وكذلك نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز وكذلك مباريات السوبر المصري، وتلك المباريات تثبت نجاح الحكم المصري.

واكد البنا خلال تصريحاته على ان الدول تقدر قيمة حكم كرة القدم المصري مشيدا بالاداء الذي ظهر عليه الطاقم المصري خلال مشاركته الاخيره في بطوله كاس الامم الافريقيه في دوله كوت ديفوار والتي اختتمت فعالياتها مساء يوم الاحد الماضي وانتهت بتتويج كوت ديفوار باللقب عقب الفوز على نيجيريا بثنائية لهدف ليحققوا البطوله القارية الثالثة لهم تاريخيا.