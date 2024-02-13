"بدأت بفتوح وانتهت بزياد".. لعنة الإصابة تضرب الزمالك بـ 6 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - لعنة الإصابات تضرب صفوف فريق الزمالك، قبل العودة مرة أخرى لاستئناف المباريات، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، بعد مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في كوت ديفوار.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم 19 فبراير الحالي، ضمن مباريات الجولة الـ13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الزمالك في تدعيم صفوفه بعشرة صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، من أجل العودة مرة أخرى للمنافسة على البطولات.

وتعرض فريق الزمالك لعدد من الإصابة وصل عددها إلى ستة لاعبين، في أقل من شهر، منهم لاعب خلال المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

6 إصابات تضرب الزمالك

ويكشف موقع الخليج 365، تفاصيل الإصابات التي يعاني منها فريق الزمالك في الوقت الحالي.

أحمد فتوح:

تعرض أحمد فتوح للإصابة خلال المشاركة مع منتخب مصر، في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتحديدا في مواجهة الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16، بمزق في العضلة الخلفية، وتقرر غيابه عن الفريق الأبيض لمدة شهر ونصف، ويخضع حاليا لفترة تأهيل.

محمود الونش:

محمود الونش مدافع الفريق، عاودته الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مرة أخرى، بعدما تعرض لالتواء في ركبته خلال أحد التدريبات، وأثبتت الأشعة التي أجراها إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وغادر إلى ألمانيا للخضوع للجراحة سريعا، وسيغيب عن الملاعب فترة تتجاوز أربعة أشهر.

أحمد حمدي:

تعرض أحمد حمدي لاعب الزمالك للإصابة، خلال مشاركته مع الفريق الأول في مباراة ودية مع فريق الشباب 2003، بشد في العضلة الضامة، ويخضع حاليا للتأهيل، أملا في لحاقه بمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

أحمد إيشو:

وفي المقابل تعرض أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب الزمالك، للإصابة خلال مباراة الشباب الماضية بشد عضلي، ويتم تجهيزه حاليا للعودة مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

ناصر منسي:

غاب ناصر منسي عن التدريبات الجماعية في الفترة الماضية، بسبب إصابته في إصبع القدم، وسوف يعود للمشاركة بشكل طبيعي في المران، الأسبوع الجاري، استعدادا للمشاركة في مواجهة الإسماعيلي.

زياد كمال:

وفي أخر الإصابات، تعرض الوافد الجديد زياد كمال للإصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مشاركة مع الفريق الأبيض اليوم في ودية أمام نظيره فريق ليفلز، وسوف يخضع للأشعة خلال ساعات لتحديد مدة الغياب.

اقرأ أيضا:

"أقسم بالله هطلعله شعر".. رضا عبدالعال يرد بقوة على عدم انتقاده لحسام حسن

"أشعة لتحديد مدة الغياب".. الزمالك يعلن إصابة لاعبه الجديد في ودية ليفرز

هل رفض انضمام أوسيمين للزمالك؟ ميدو يرد بقوة