شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمجلس إدارة الزمالك اليوم لاختيار رئيس البعثة فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعاً اليوم لمناقشة عدد من الملفات والأمور المهمة، سواء على مستوى كرة القدم أو الفرق المختلفة بالنادى.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع اختيار رئيس بعثة الفريق أمام أبو سليم بالكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها بالجزائر، بالإضافة إلى مناقشة تجديد عقود اللاعبين ممن تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى.

وتنتهى عقود أكثر من لاعب وهم كل من محمد صبحي، محمد عواد، محمود علاء، يوسف أوباما، شيكابالا، محمد عبد الشافي، بالاضافةو إلى محمد أشرف روقا.