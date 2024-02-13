شكرا لقرائتكم خبر عن موتيابا يشارك مع الزمالك أمام الأهلى ببطولة الجمهورية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر اليوم، الأوغندى ترافيس موتيابا لاعب فريق الزمالك الجديد، والمقيد تحت السن، مع فريق الناشئين مواليد 2005 فى قمة بطولة الجمهورية، أمام الأهلى، والتى ستقام اليوم في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

وقرر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك الأول، أن يشارك موتيابا مع فريق مواليد 2005 فى مواجهة الأهلى، حتى يكتسب المزيد من الخبرات.

وكانت إدارة الزمالك تعاقدت مع الأوغندي ترافيس موتيابا لمدة أربعة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية لتدعيم صفوف الفريق.