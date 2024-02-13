شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: زياد كمال لم يكن أساسياً معنا وهدفنا الابتعاد عن مراكز الخطر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي عن آخر استعدادات الفريق لعودة الدوري موضحاً طموحات الفريق البترولي في الفترة القادمة.

وقال مدير الكرة بإنبي في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: عندنا مباراة مهمة جداً مع المقاولون، الذي يعتبر من أكبر الأندية بمصر، ومع عودة محمد عودة بالتأكيد لديهم دوافع، إنبي لديه استقرار نوعاً ما بعد رحيل تامر مصطفى، خاصة مع وجود سيد ياسين وكان قد تولى منصب المدرب العام لفترة أيضاً.

أضاف: لم يخرج من عندنا من اللاعبين سوى زياد كمال، واللاعب لم يشارك معنا كثيراً بسبب ظروف إصابته وإعارته للمصري، لم يكن لاعباً أساسياً ولكنه لاعب كبير.

واصل: فترة التوقف كانت طويلة جداً، وهدفنا من كأس الرابطة كان منح الفرصة للبدلاء والناشئين، والوقت كان مناسباً جداً للمشاركة في تلك البطولة.

أكمل: نحاول طوال الوقت الحفاظ على تواجدنا في مركز جيد، ولكن نعلم أن وجودنا على قمة الدوري في الوقت الحالي لأسباب أخرى مثل وجود مباريات مؤجلة لفرق أخرى، وأكثر ما يميز الدوري الآن هو أن أي مباراة لا يمكن توقع نتائجها، وسيد ياسين مستمر معنا حتى نهاية الموسم، واستراتيجية إنبي ليس إخراج لاعبين فقط ولكن إخراج مدربين أيضاً.

واختتم: طموحنا في هذا الموسم أن ننهيه في المربع الذهبي، ولكن هذا دون الضغط على اللاعبين أو الجهاز الفني، لدينا استقرار فني وإداري، والهدف الأساسي لنا هو الابتعاد عن مراكز الخطر في الجدول.