شكرا لقرائتكم خبر عن 19فبراير بدء وصول الوفود المشاركة فى كأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سمير الميدانى عضو مجلس إدارة اتحاد السلاح ومدير بطولة كأس العالم لسلاح الشيش التى تنظمها مصر فبراير الجارى عن بدء وصول الوفود المشاركة يوم 19 من نفس الشهر .

وتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة رقم 1 و 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.وتحظى البطولة باهتمام العديد من الدول خاصة وأنها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في مدينة باريس الصيف المقبل.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في البطولة إلى نحو 500 فرد يمثلون نحو 40 دولة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.