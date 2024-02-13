دوري المحترفين.. بتروجيت ينفرد بالصدارة ودجلة والمحلة يتنافسان على الوصافة

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق بتروجيت بقيادة سيد عيد، في الحفاظ على صدارة ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وادى دجلة صاحب المركز الثانى، وذلك خلال مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى للمرحلة الثانية، من منافسات دورى المحترفين المؤهلة للدورى الممتاز.

وخطف نادى بتروجت تعادلا قاتلا مع حرس الحدود بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت، افتتح حرس الحدود الأهداف عن طريق هدف ذاتى من خالد أبو زيادة فى نفسه فى الدقيقة 34، وتعادل إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفاز فريق بروكسى على وادى دجلة بهدف نظيف جاء عن طريق هدافه حسام جريشة فى الدقيقة 9 من بداية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط مهم جدا.

وعاد فريق لافيينا بفوز قاتل من ملعب القناة بهدف نظيف جاء عن طريق محمد جبس فى الدقيقة 90 من ركنية متقنة، ليعود بالنقاط الثلاث نقاط.

وحقق فريق السكة الحديد فوزاً كبيراً على نظيره راية بهدفين نظيفين على ملعبه، جاء الهدف الأول عن طريق سعيدو وأضاف محمد النادى الهدف الثانى.

وحقق غزل المحلة فوزا كبيرا على فريق طنطا بثلاثة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد غزل المحلة، سجل أحمد رفعت "ريفو" هدفين، وتشارلز.

مباريات الجولة القادمة :

السكة الحديد × بروكسي

وادي دجلة × غزل المحلة

حرس الحدود × راية

لافيينا × بتروجيت

طنطا × القناة

ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود

1 بتروجت 46 نقطة

2 وادى دجلة 38 نقطة

3 غزل المحلة 38 نقطة

4 حرس الحدود 37 نقطة

5 لافيينا 36 نقطة

6 السكة الحديد 32 نقطة

7 بروكسى 32 نقطة

8 طنطا 30 نقطة

9 القناة 28 نقطة

10 راية 28 نقطة