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انطلاق بطولة الجامعات للتجديف داخل الصالات "الارجوميتر"

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ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بطولة الجامعات للتجديف داخل الصالات (الارجوميتر) في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور عدد كبير من الطلاب والمهتمين برياضة التجديف.

 

 تنظم البطولة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري، وتهدف إلى تعزيز التجديف وتشجيع الشباب على ممارستها.

 

يشارك في البطولة اكثر من 150 لاعبًا ولاعبة من طلبة الجامعات المصرية، ويمثلون 15 جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى وزارة التعليم العالي، من المتوقع أن تكون المنافسة قوية بين اللاعبين، حيث يتنافسون على الفوز بالمراكز الأولى في فئات مختلفة.

 

يعكس انطلاق هذه البطولة التزام الجامعات بتعزيز وتوفير الفرص للشباب لممارسة أنشطة رياضية مختلفة.

 

من المتوقع أن يكون للبطولة تأثير إيجابي على الرياضة في الجامعات المصرية وتعزيز الروح بين الطلاب. كما ستساهم في اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير مهارات اللاعبين في رياضة التجديف.

 

 يعتبر تنظيم البطولة بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الرياضية في مصر.

 

نتمنى لجميع المشاركين في البطولة التوفيق والنجاح، ونأمل أن تسهم هذه الفعالية في تعزيز رياضة التجديف وإشراك المزيد من الشباب في أنشطة رياضية مفيدة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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