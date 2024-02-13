وليد العطار يكشف كواليس استضافة المملكة العربية السعودية لنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وليد العطار، عن كواليس استضافة المملكة العربية السعودية لنهائي كأس مصر، مشيراً في نفس الوقت إلى آخر التطورات بشأن الجهاز الفني المساعد لحسام حسن مع المنتخب المصري.

وقال العطار في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أتمنى أن ننظر إلى أنفسنا بشكل أفضل مثلما ينظر إلينا الناس في الخارج، وطلب المملكة العربية السعودية استضافة نهائي الكأس، دليل على قوة المسابقة المصرية، والجماهيرية الكبيرة للأهلي والزمالك في الوطن العربي، وعوائد البطولة تقترب من 2 مليون دولار، بخلاف الجوائز المادية لكل فريق".

وأضاف: "سوف يتم عقد جلسة اليوم مع المدير الفني الجديد للمنتخب حسام حسن، للاستقرار على آخر التفاصيل المتعلقة بالجهاز المعاون له في المنتخب، قبل أن يتم الإعلان عن الجهاز بشكل رسمي في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل".

وتابع: "حسام حسن يرى أن معسكر المنتخب في مارس فرصة جيدة، ولم يبد أي اعتراض على إقامته، وطبيب المنتخب محمد أبو العلا مستمر في منصبه كما هو ووجوده يعطي أمان للاعبين والجهاز الفني بسبب خبرته الكبيرة".

وواصل: "تم عقد جلسة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب قبل سفره، وأبدى الكثير من المرونة على تقسيط الشرط الجزائي، ولذلك أحب أن أوجه له الشكر فهو شخص محترف لدرجة كبيرة".

وأكمل: "لا يوجد أي خلاف مع روي فيتوريا وتم إنهاء العلاقة معه بشكل احترافي، وتم الاتفاق على تقسيط مستحقاته على 4 دفعات والمدرب لم يبدي أي اعتراض بخصوص هذا الشأن".

واختتم العطار تصريحاته: "بخصوص تقديم الاتحاد دعم للنادي الأهلي بسبب إصابة محمد الشناوي مع المنتخب، فهناك لائحة لدى الاتحاد الدولي تنظم هذا الأمر، وهناك تعويضات يحصل عليها النادي إذا تعرض لاعبه لإصابة مع منتخبه خلال فترة التوقف الدولي".