شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك فى السعودية والجوائز المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد نهائي بطولة كأس مصر تحدد بعدما أعلن اتحاد الكرة تفاصيل هذه المباراة المرتقبة التي ستجمع قطبي الكرة المصرية خارج الديار المصرية وتحديداً في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي بطولة كأس مصر والذي سيُقام لأول مرة خارج البلاد.

على صعيد متصل ، أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة سيحصل على 2 مليون دولار من إقامة نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك فى السعودية الشهر المقبل.

وقال وليد العطار، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مجهود كبير من الشركة المتحدة والاتحاد السعودى فى الاتفاق على إقامة هذه المباراة فى السعودية، وهذا مؤشر على أن منتجنا مميز ويجذب جماهيرية كبيرة".

وأضاف المدير التنفيذى: "مباراة نهائى كأس مصر تعاون مثمر بين اتحاد الكرة والشركة المتحدة والمسئولين فى السعودية، وسعداء بإقامة نهائى كأس مصر فى السعودية".

وتابع العطار: "نحاول الاستفادة بشكل أكبر من منتجنا وجماهيريتنا وسنحصل على 2 مليون دولار، بالإضافة إلى جوائز الفائز والخاسر فى نهائى كأس مصر، وجاءت هذه الخطوة بعد نجاح تسويق كأس السوبر المحلى بين 4 أندية".

واستطرد: "حسام حسن كان خارج مصر لحضور نهائى كأس أمم أفريقيا ضمن اساطير أفريقيا، وسيكون هناك اجتماع لحسم باقى الجهاز الفنى، محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبى للمنتخب مستمر بعد جلسة مع حسام حسن".

واختتم وليد العطار تصريحاته قائلا: "أنهينا عقد البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب السابق واتفقنا على دفع مستحقاته وتقسيطها على 4 دفعات وهو كان محترف جدا فى تعامله".