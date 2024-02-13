شكرا لقرائتكم خبر عن كريستو يبدأ التأهيل للتعافى من إصابة العضلة الضامة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي اليوم ،الثلاثاء، برنامج تأهيلي في التتش للتعافي من إصابته الأخيرة التي تعرض لها وكانت عبارة عن شد من الدرجة الأولى في العضلة الضامة.

وخرج كريستو من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر في مباراة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخراً وستحرمه من رحلة الجزائر.

ويخوض الأهلي مران صباحي غدا الأربعاء بملعب التتش ثم يستقل الطائرة الخاصة إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، في المباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على اصطحاب "شيف" فى رحلة الفريق المنتظرة إلى الجزائرمن أجل الإشراف على وجبات اللاعبين خلال فترة تواجد البعثة هناك.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف مـحمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق المتوجهة إلى الجزائر غداً الاربعاء استعدادًا لمواجهة فريق شباب بلوزداد المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، فى الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.