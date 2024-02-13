دوري المحترفين.. تعرف على مباريات وحكام مجموعة الهبوط بالأسبوع الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق اليوم الثلاثاء مباريات المرحلة الثانية من دورى القسم الثانى أ بإقامة الـ5 مباريات في الأسبوع الأول والتي يتحدد بها الهابطين للقسم الثاني، حيث يستضيف بترول أسيوط نظيره مكادي في قمة مباريات الجولة ، كما يخرج جمهورية شبين لمواجهة النجوم ، وأسوان مع أبو قير للأسمدة، والمصرية للإتصالات ومصر المقاصة، النصر للتعدين مع دكرنس .

بترول أسيوط – مكادي

يستضيف بترول أسيوط نظيره مكادي على ستاد بترول أسيوط في قمة لقاءات الجولة ، حيث يحتل الفريق البترولى صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة ، بينما يحتل الحدود المركز السادس برصيد 15 نقطة ، ويسعى الفريقان لحصد نقاط المباراة

ويدير اللقاء إسلام أبو شنب حكم ساحة، ويعاونه محمد سعيد عبدالعظيم، محمد خالد عيد، لطفي شعبان .

جمهورية شبين – النجوم

يلتقى جمهورية شبين صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة مع النجوم صاحب المركز الثامن برصيد 13 نقطة، على ملعب نادي السليمانية .

ويدير اللقاء علاء صبري حكم ساحة، ويعاونه أحمد كمال ، أحمد عبدالباسط، محمد أحمد الشناوي .

أسوان – أبو قير للأسمدة

ستضيف فريق أسوان صاحب المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة نظيره أبو قير للأسمدة صاحب المركز الثاني برصيد 25 نقطة على استاد أسوان، ويسعى هشام زكريا المدير الفني لأسوان تجاوز النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخرا وتحقيق أول ثلاث نقاط له في المرحلة الثانية ، بينما يحاول أبو قير تحقيق الفوز من أجل استكمال مشواره الناجح

ويدير اللقاء إبراهيم محجوب حكم ساحة، ويعاونه محمد على توفيق، محمد مجدي السيد، عبدالحكيم ناصر .

المصرية للإتصالات – مصر المقاصة

يخرج مصر للمقاصة صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط لمواجهة المصرية للإتصالات صاحب المركز الثالث برصيد 24 نقطة ، على استاد السلام .

ويدير اللقاء حسام عزب حكم ساحة، ويعاونه وليد حميد، أسامة هشام، عماد عطا .

النصر للتعدين – دكرنس

يستضيف النصر للتعدين صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط نظيره دكرنس الذى يحتل المركز الخامس برصيد 21 نقطة ، على ملعب نادي النصر للتعدين.

ويدير اللقاء جلال أحمد حكم ساحة، ويعاونه منصور حسن، أحمد زعلول، يحيي عبدالحميد .

ترتيب دورى المحترفين مجموعة الهبوط :

1- بترول أسيوط 28 نقطة

2- أبو قير للأسمدة 25 نقطة

3- المصرية للإتصالات 24 نقطة

4- أسوان 22 نقطة

5- دكرنس 21 نقطة

6- مكادي 15 نقطة

7- جمهورية شبين 14 نقطة

8- النجوم 13 نقطة

9- مصر للمقاصة 9 نقاط

10- النصر للتعدين 6 نقاط