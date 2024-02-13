بسيوني: الطلائع استفاد من التوقف.. وشحاته له مستقبل مع الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، أن الفريق استفاد بشكل كبير خلال فترة توقف الدوري الممتاز والمشاركة ببطولة كأس الرابطة والتأهل للمباراة النهائية.

وقال عبد الحميد حسن في تصريحات تلفزيونية "نحن لم نتوقف، بطولة الرابطة منحتنا فرصة للمشاركة، ونتمنى أن نتوج بهذه البطولة، هذه الفترة استفدنا منها عن طريق مباريات الرابطة".

وأكمل: "وقعنا في مجموعة جيدة وتأهلنا وواجهنا الجونة وفزنا بركلات الترجيح وفزنا على المصري، ووصلنا للمباراة النهائية، والحمد لله الفترة كانت جيدة رغم أننا لعبنا بغيابات كثيرة جدًا، وأوجه الشكر لإدارة طلائع الجيش".

وتابع: "أتمنى التتويج بكأس الرابطة أمام فريق كبير مثل سيراميكا كليوباترا، لكي نتأهل للسوبر المصري في الإمارات".

وبسؤاله هل محمد شحاتة سيفيد الزمالك؟، أوضح: "يمكن من حظنا الجيد أن لاعبينا جاءت لهم عروض كثيرة، رأينا احتياجاتنا الأساسية وأبقينا على ما نحتاجه، ورحل بعضهم منهم محمد شحاتة وهو واحد من أبناء منتخب مصر الأولمبي وسيكون له مستقبل كبير".

وأتم: "كان لدينا عروض لـ 10 لاعبين، وافقنا على من نريده أن يحصل على فرصة في ناد آخر، محمد شحاتة يلعب في أكثر من مركز وكل التوفيق له مع الزمالك".