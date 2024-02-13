مواعيد منافسات المصريين اليوم في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي، اليوم الثلاثاء، مشاركته في منافسات بطولة فزاع الدولية والتي تستمر حتى 16 فبراير الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يخوض عبدالرحمن يوسف شبيب منافسات 400 متر في الفئة الطبية T46 في الساعة الثانية والنصف مساءً.

ويبدأ إبراهيم بدر وجمعة محمد منافسات قذف القرص في الفئة الطبية F56 في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

فيما يخوض كريم محمود عبدالتواب منافسات 200 متر في الفئة الطبية T44 في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً.

يرأس البعثة في الإمارات، إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

تضم قائمة منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي في بطولة فزاع الدولية كلًا من:

كريم محمود عبدالتواب - محمد كمال رمضان - إبراهيم بدر محمد - مصطفى فتح الله علي - جمعة محمد عبدالحميد - عبدالرحمن يوسف شبيب - شيماء سامي جابر - مها شعبان أبو سالم.

الجهاز الفني والإداري: محمد عيسى رئيس جهاز ألعاب القوى - أحمد نصر المراجي مدرب مسابقات الوثب والعدو - أحمد خيري ضاحي مدرب مسابقات الرمي - محمود رمضان العطار إداري.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.