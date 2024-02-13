مجلس سبورتنج يستقبل طائرة السيدات بعد الفوز بكأس دورة الألعاب العربية لأول مرة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل مجلس إدارة نادى سبورتنج اليوم بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات التى تصل الإسكندرية قادمة من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة بباقات الورود ، بعد فوز الفريق بكأس دورة الألعاب العربية للأندية لأول مرة فى تاريخ النادى السكندرى العريق.

حيث حصل الفريق على المركز الثانى فى البطولة السابقة التى أقيمت فى فبراير 2020 بالشارقة بعد الخسارة فى اللقاء النهائى أمام فريق المجمع البترول الجزائرى ، ولكن مجلس إدارة النادى بقيادة أحمد حسن دعم الفريق بعدد من اللاعبات المتميزات ليقتنص سبورتنج اللقب هذا العام بجدارة واستحقاق بعد الفوز فى جميع المباريات التى خاضها الفريق فى البطولة بنتيجة واحدة 3/0 .

قال خالد نوفل رئيس البعثة والمشرف العام على اللعبة فى النادى ، إن الفريق لعب ضمن المجموعة الأولى ، وفاز على كل من فريق أكاديمية الشيخة فاطمة الكويتى ، وفريق بيبلوس اللبنانى ، وفريق أكاد عنكاوا العراقى ، ليتصدر المجموعة ويفوز على

تل دره السورى فى دور الثمانية ، ثم يتغلب فى الدور قبل النهائى على فريق الشارقة الإماراتي صاحب الأرض والجمهور ، ليلتقى سبورتنج مع فريق سلوى الكويتي فى النهائي ويفوز عليه 3/0 ، ليحصل الفريق على اللقب العربي بجدارة لأول مرة فى تاريخ النادى .

قال أحمد فتحى المدير الفنى للفريق إنه يهدى كأس البطولة إلى مجلس إدارة سبورتنج الذى قام بوضع الثقة في الجهاز الفنى واللاعبين ، وذلل كافة المعوقات التى واجهت الفريق خلال الفترة الماضية ، فضلا عن توفير المجلس كل الإمكانيات المادية والفنية والمعنوية حتى يظهر الفريق بالشكل المشرف، والفوز بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخ سبورتنج ، لافتا إلى الجهاز الفنى للفريق يعد الإدارة بمزيد من الإنجازات والانتصارات خلال الفترة المقبلة ، فى ظل الدعم اللا محدود من مجلس الإدارة للفريق ، مشيدا بالحالة الفنية والمعنوية لجميع اللاعبات ، مقدما لهن الشكر على الأداء العالى في جميع المباريات ، والسلوك الراقى ، والمظهر المشرف ، الذى ظهرن به فى تعاملتهن مع الجميع خلال البطولة

من جانبه أكد المهندس ممدوح حسنى نائب رئيس مجلس إدارة النادى السكندرى أن مجلس إدارة النادى يدعم ويساند جميع الفرق الرياضية فى جميع الألعاب الفردية والجماعية ، وقد أسفر هذا الدعم عن فوز فريق كرة السلة للسيدات بلقب البطولة الأفريقية التى أقيمت على ملاعب النادى منذ شهرين تقريبا ، ليحصد الفريق اللقب الثانى فى تاريخه ، فى إنجاز لم يحققه أى فريق مصرى من قبل فى كرة السلة للسيدات ، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة حرص على تدعيم فريق سيدات الطائرة بعناصر متميزة ، مما كان له أبلغ الأثر فى الفوز باللقب العربي الأول بعد أن فقده الفريق منذ أربع سنوات وحصل على المركز الثانى .

أشار ممدوح حسنى أن النادى بصدد تنظيم بطولات دولية فى اليد والسباحة والتنس وبعض الألعاب الأخرى خلال الفترات المقبلة ، بعد أن تحقق على أيدى أبطال سبورتنج العديد من الإنجازات فى الألعاب الفردية والجماعية ، لافتا إلى أنه كان يتابع فريق الكرة الطائرة يوميا أثناء وجوده فى السعودية لأداء العمرة ، وكان مع الجهاز الفنى لحظة بلحظة حتى فاز الفريق باللقب العربي الغالى ، معلنا أن مجلس الإدارة سوف يدرس مقترح منح الفريق والجهاز الفنى والمعاون مكافآت استثنائية بخلاف ما تنص عليه لائحة المكافآت بالنادى .

مثل الفريق اللاعبات

ليلى محفوظ ،

وياسمين سراج ، وندا أحمد ، ولينا طارق ، وهدير يسرى الحاصلة على كأس أحسن ضاربة فى مركز" 2 " ، وهند العطار، وفرحة عباس الحاصلة على كأس أحسن لاعب فى مركز " 3 "، وكرمة على ، ونور أحمد ، وندى قره ،

وماريا جوزيه الحاصلة على كأس أحسن لاعبة فى البطولة ، وملك شاهين ، وسارة طارق ، وهدير عوض ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى ،

أحمد فتحى مديرا فنيا ، وأحمد سعد مدربا عاما ،

ومصطفى خضر محللا تقنيا ، ومحمد بدر مخططا أحمال

ونادين الشيمي إخصائية علاج طبيعي ،

وميرنا عبدالرحيم إدارية ، وخالد نوفل رئيسا للبعثة .