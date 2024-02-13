شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد عن سعر مابولولو: "مانقدرش نستغنى عنه ونتمنى يوصل 10 ملايين دولار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري عن موقف الإدارة من بيع الأنجولي مابولولو خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده.

وقال عضو الاتحاد في تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم": الطلائع فريق كبير ووصل إلى نهائي الرابطة، وكنا نتمنى التأهل لمواجهتهم في تلك المباراة لكن الحمد لله قد الله وما شاء فعل، الفريق مستعد لمباراة الدوري، ونعاني من الغيابات ولكن الحمد لله مابولولو رجع.

أضاف: نتواجد في أول الجدول ونقدم أداء جيد، الدوري ما زال طويلاً وهناك اعتبارات كثيرة، مابولولو لاعب كبير وقيمته التسويقية ارتفعت، ولو سنفكر في بيعه يجب أن يكون هناك البديل المناسب، لأننا "مانقدرش نستغنى عنه في الهجوم"، إلا إذا توافر البديل المناسب، والاعتبارات المادية ليست كلها في المقام الأول.

واصل: لا يمكن تحديد سعر مابولولو الآن، باب القيد أغلق، ولا يمكن الحديث عن السعر اللاعب قد يرتفع سعره لـ 10 ملايين دولار نتمنى ذلك، في نهاية الموسم سنقرر من سيستمر ومن يرحل عن الفريق.