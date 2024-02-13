شكرا لقرائتكم خبر عن الأوغندى موتيابا يقود شباب الزمالك أمام الأهلى فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎أعلن محمد عبد الله المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2005 عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : علي عبد المجيد - السيد أسامة - محمد إبراهيم - أحمد الخضري .

خط الوسط : محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا .

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من،

يوسف حمادة "حارس مرمى" ، ويوسف وائل، وعلي نوفل، وأحمد خالد السمبوك، وياسين محمد حافظ، ومحمود الحصري، وإبراهيم ممدوح، وزياد محمد، وأحمد نيازي .