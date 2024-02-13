شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة نهائى كأس الرابطة فى يونيو المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب ، بالتنسيق مع عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات إقامة نهائي كأس الرابطة في يونيو المقبل.

ويجمع نهائي كأس الرابطة في يونيو المقبل بين فريقى طلائع الجيش وسيراميكا ويتأهل الفائز للمشاركة في بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال في الإمارات.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك الأهلى والجونة في الأسبوع الـ15 من عمر الدورى المصرى والمقرر لهما يوم 9 مارس المقبل بسبب إقامة نهائي كأس مصر يوم 8 من نفس الشهر في السعودية.

وقرر اتحاد الكرة مؤخرا إقامة نهائي كأس مصر في السعودية وتقديم موعده ليقام يوم 8 مارس بدلا من 13 من نفس الشهر كما كان مقررا.