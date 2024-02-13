شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع ترتيبات رحلة الجزائر لمواجهة بلوزداد فى جلسة بين كولر وبيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي جرى صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص المدير الفني على الاطمئنان من خالد بيبو على كافة ترتيبات السفر والإقامة والانتقالات خلال فترة تواجد الفريق في الجزائر.

ويواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الجزائر. واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

من ناحية أخرى ، انتظم أحمد عبد القادر، لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على تعافى عبد القادر من الإصابة العضلية التى أبعدته عن التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

وأشار جاب الله إلى مشاركة عبد القادر فى المران الجماعى كاملا جاء بعد انتهاء مرحلة العلاج والتأهيل التى خضع لها طوال الفترة الماضية بشكل منفرد

فيما يواصل أليو ديانج، لاعب وسط الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلى والعلاج الطبيعى فى الجيم على هامش التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله إن أليو ديانج لاعب الفريق لايزال يؤدى برنامجه التدريبى للتعافى من آلام الكدمة فى الركبة التى لحقت به مؤخرا ، وأوضح طبيب الفريق أن ديانج يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته ومواصلة تنفيذ برنامج التدريبى خلال ألفترة المقبلة.

وأشار جاب الله إلى أن اللاعب لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد الجزائرى وسيواصل تنفيذ برنامج التدريبى والتأهيلى فى القاهرة؛ فى ضوء نتيجة ألفحوصات الطبية والأشعة التى يجريها اللاعب.

واستأنف الفريق تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد راحة سلبية حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائرى والمحدد لها مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.