الكشف عن عدد شهداء الرياضة الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن عدد شهداء الرياضة الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن.

ونشر الاتحاد الفلسطيني بيانًا رسميًا كشف خلاله عدد شهداء الرياضة الفلسطينية والذي بلغ 237 شهيدًا منذ بداية الأحداث، منهم 152 شهيدًا في الرياضة الفلسطينية، فيما استشهد 85 شهيدًا من كرة القدم، منهم 20 ناشئًا و65 لاعبًا وشابًا ومدربًا.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 رياضيين من الضفة الغربية، كما دمرت 21 ملعبًا ومنشأة رياضية، منهم 16 ملعبًا ومنشأة رياضية في قطاع غزة، كما تم تدمير خمسة ملاعب في الضفة الغربية.

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وأكد الاتحاد الفلسطيني في بيانه على أن العدد المذكور للشهداء ليس نهائيًا في ظل وجود عدد من المفقودين لا يعلم عنهم شيئًا”.

يذكر أن منتخب فلسطين لكرة القدم كان قد تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس آسيا الأخيرة التي لعبت في قطر وتوجت بها البلد المضيف بالفوز على منتخب الأردن في المباراة النهائية بثلاثية مقابل هدف.

وودع منتخب فلسطين بطولة كأس آسيا من دور الـ16؛ وذلك بعد الهزيمة من منتخب قطر بهدفين لهدف.