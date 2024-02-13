تقارير تكشف حقيقة قيام جمال بلماضي بتهديد الاتحاد الجزائري باللجوء إلى الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية جزائرية، عن قيام المدرب الجزائري جمال بلماضي، المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري، بتقديم تهديد للاتحاد الجزائري لكرة ة القدم باللجوء إلى الاتحاد الدولي من أجل الحصول على كامل مستحقاته.

وأوضحت صحيفة "النهار الجزائرية": " إن المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري جمال بالماضي، الذي تمت إقالته بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا، قام بتوجيه تهديد إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الحصول على مستحقاته بشكل كامل".

وأضافت: "إن بلماضي أبلغ الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه سوف يلجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في موعد أقصاه 8 أيام".

وتابع: "بلماضي طلب الحصول على كامل مستحقاته حتى نهاية عقده، في ديسمبر 2026 من أجل الرحيل، ولكن الاتحاد الجزائري رفض هذا الطلب، وتمسك بمنح المدرب 3 أشهر من عقده فقط".

وكان الاتحاد الجزائري عقد اجتماع مع بلماضي في وقت سابق، بعد الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من أجل فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، ولكن المدرب ولكن المدرب رفض ولم يقدم رد على الاتحاد الجزائري في ذلك الوقت.

وودع المنتخب الجزائري بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، من دور المجموعات دون تحقيق أي فوز، حيث تعادل في لقائين وتلقى الهزيمة في لقاء.