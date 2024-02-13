انتظام أحمد عبد القادر في التدريبات الجماعية للأهلي استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

انتظم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد عبد القادرة، في تدريبات الفريق الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب تعافى من الإصابة العضلية التي العضلية، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد جاب الله أن مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية اليوم بشكل طبيعي، جاء بعد انتهاءه من مرحلة التأهيل التي خضع لها خلال الفترة الماضية.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، فيما يتواجد فريق شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط من نفس عدد المباريات.