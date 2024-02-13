محمد فاروق يكشف حقيقة طلب الأهلي والزمالك حكام أجانب لنهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف نائب رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم محمد فاروق، طلب الأهلي والزمالك استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، الذي سيقام بالسعودية.

وتحدث نائب رئيس لجنة الحكام في تصريحات عبر قناة " إم بي سي مصر":قائلاً "مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، بنسبة كبيرة سيديرها طاقم تحكيم مصري، من الحكام الذين تواجدوا في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وأضاف: "الأهلي والزمالك لم يطالب أي منهما استقدام حكام أجانب لإدارة نهائي الكأس، وجميع الأندية تشعر بقوة تواجد التحكيم المصري في أفريقيا، وبيريرا رئيس لجنة الحكام يشارك اللجنة في وضع طاقم تحكيم للمباريات".

وتابع: "سيتم إقامة حفل تكريم للحكام المصريين الذين شاركوا ببطولة أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة".

وواصل: "حكام الدوري الممتاز حصلوا على كامل مستحقاتهم ولا يوجد أي مشكلة في هذا الأمر، ولكن حكام الأقسام الأخرى لم يتقاضوا أي مستحقات خلال هذا الموسم، ولكن اتحاد الكرة وعدنا بصرف المستحقات في أقرب وقت".

واختتم: "حكم الساحة بالدوري الممتاز يحصل على 7 آلاف جنية بالمباراة الواحدة، والحكام المساعدين وحكام تقنية الفار يحصلون على 5 آلاف جنيه في المباراة، فيما يحصل الحكم الرابع على 3500 جنية في المباراة".

وشهدت بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار تواجد 7 حكام مصريين ما بين حكام ساحة ومساعدين، وهم "أمين عمر، محمد معروف ومحمد عادل حكام ساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه مساعدين، بالإضافة إلى محمود عاشور ومحمود البنا على تقنية الفار".