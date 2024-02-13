بعد استئناف الدوري.. ماذا قدم الأهلي خلال الانتقالات الشتوية السابقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستأنف الدوري المصري مبارياته، اليوم الثلاثاء، بعد 43 يوما توقف دولي، وشهدت الفترة الماضية بدء وانتهاء الانتقالات الشتوية، وأجرى النادي الأهلي 4 صفقات فقط وخرج منه لاعبين.

لاعبون انتقلوا إلى الأهلي

وتعاقد الأهلي، في أولى صفقاته خلال الانتقالات الشتوية، مع وسام أبو علي من سيريس السويدي لمدة 4 سنوات ونصف، مقابل 1.79 مليون يورو، فيما كان عمر كمال عبد الواحد ثاني صفقات الفريق، من نادي مودرن فيوتشر، لمدة 3 سنوات ونصف مقابل إعارة الثلاثي عبدالرحمن رشدان وأحمد كباكا ومحمد زعلوك، لمدة عامين ونصف.

وانتقل محمود الزنفلي إلى الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بنية الشراء مقابل 1.5 مليون جنيه، وفي حال تفعيل الأحمر بند الشراء، يدفع 5 مليون جنيه للداخلية.

ووقع الأهلي مع الثنائي الغاني صامويل أوبونج لاعب إم إس كي زيلينا السابق، ومواطنه ريندورف أدوم سارباه لاعب نادي شيتا السابق، لمدة أربعة مواسم ونصف، تحت السن، بعد قضائهما فترة معايشة داخل النادي.

لاعبون رحلوا عن الأهلي

ورحل عن النادي الأهلي لاعبين فقط، خلال الانتقالات الشتوية السابقة، إذ انتقل صلاح محسن إلى المصري البورسعيدي، بعد فسخ تعاقده مع الأحمر.

وأعار الأهلي الغاني صامويل أوبونج إلى المصرية للاتصالات، لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

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