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15 هدفا للأبيض.. مشوار الأهلي والزمالك في كأس مصر إلى النهائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، استضافة المملكة العربية نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، بين الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس 2023، على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وتأهل الأهلي إلى نهائي بطولة كأس مصر، عقب الفوز على إنبي في نصف النهائي، بنتيجة 3-0، فيما تأهل الزمالك بالفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح 4-3، ونرصد مشوار القطبين حتى نهائي البطولة:

مشوار الأهلي للنهائي:

دور الـ 32، الأهلي يفوز على منتخب السويس، بنتيجة 1-0

دور الـ 16، الأهلي يفوز على الداخلية، بنتيجة 2-0

ربع النهائي، الأهلي يفوز على المصري، بنتيجة 2-1

نصف النهائي، الأهلي يفوز على إنبي، بنتيجة 3-0

وفي المجمل، سجل الأهلي 8 أهداف حتى الآن، واستقبلت شباكه هدف وحيد.

مشوار الزمالك للنهائي:

دور الـ 32، الزمالك يفوز على بروكسي، بنتيجة 3-2

دور الـ 16، الزمالك يفوز على فاركو، بنتيجة 3-1

ربع النهائي، الزمالك يفوز على المقاولون، بنتيجة 6-1

نصف النهائي، الزمالك يفوز على بيراميدز، بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 3-3

وفي المجمل، سجل الزمالك 15 هدفا حتى الآن، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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