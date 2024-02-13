الأهلي يعلن غياب ديانج عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بشكل رسمي غياب اللاعب أليو ديانج، عن مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، ديانج ما زال يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من آلام كدمة الركبة التي لحقت به مؤخرا، وأن ديانج يخضع لفحوصات طبية للاطمئنان على حالته، ومواصلة تنفيذ برنامج التدريبي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جاب الله، أن ديانج لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبلة، وسيواصل أداء برنامجه التأهيلي في القاهرة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.