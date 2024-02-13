شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الجمهورية 2005.. الأهلى يتقدم على الزمالك بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق شباب الأهلى 2005 الشوط الأول متقدماً على الزمالك بهدف دون رد في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب حلمى زاموار داخل مقر النادي بميت عقبة في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

وسجل محمد أحمد شيبة هدف تقدم شباب الأهلى في شباك الزمالك بالدقيقة السابعة والعشرين من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد جمال.

خط الدفاع: علي عبد المجيد - السيد أسامة - محمد إبراهيم - أحمد الخضري.

خط الوسط: محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا.

خطالهجوم: أيمن أمير عبد العزيز.

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: حازم جمال.

خط الدفاع: معتز محمد – أحمد عابدين – يوسف عبد الحفيظ – محمود لبيب.

خط الوسط: أحمد وحيد – يوسف جمال – طارق فوزي

خط الهجوم: فارس خالد – إبراهيم عادل – محمد أحمد.

ويحضر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك المباراة من أجل متابعة العناصر المميزة من فريق الشباب، رفقة عبد الواحد السيد، مدير الكرة وأحمد مجدي، المدرب المساعد.

ويتواجد كل من هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، وحسام المندوه، أمين الصندوق، وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكري ورامي نصوحي، أعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة قمة الشباب.