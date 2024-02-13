شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يحتوي غضب عمار ياسر بعد الاستبدال فى قمة الشباب أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتوى عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، عمار ياسر لاعب فريق 2005، الذي أبدى غضبه بعد خروجه في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام الاهلى فى بطولة دورى الجمهورية للشباب المقامة حالياً على ملعب زامورا بميت عقبة.

وانفعل عمار ياسربعد استبداله فى الشوط الأول من المباراة، واتجه الى غرفة خلع الملابس، الا أن عبد الواحد السيد تحدث مع اللاعب، و اعاده لمقاعد البدلاء مرة أخرى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وكان محمد عبد الله المدير الفني لفريق شباب الزمالك مواليد 2005 عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حراسة المرمى : أحمد جمال.

خط الدفاع : علي عبد المجيد - السيد أسامة - محمد إبراهيم - أحمد الخضري .

خط الوسط : محمد السيد - يوسف أحمد حسن - عمار ياسر - أنس وائل - ترافيس موتيابا .

الهجوم : أيمن أمير عبد العزيز.