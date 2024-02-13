وائل رياض وجهازه فى منتخب الشباب يتابعون قمة 2005 بين الأهلي والزمالك

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض علي حضور مباراة القمة بين الاهلي والزمالك مواليد 2005 المقامة حاليا بملعب نادي الزمالك بميت عقبة والتي أنتهى الشوط الأول منها بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

وتواجد في المباراة كل من وائل رياض ، وعلاء عبده المدرب العام ورامي عادل مدرب المنتخب ، وأيمن طاهر مدرب الحراس وقاسم قدري مخطط الأحمال وعادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب .

ويحضر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك المباراة من أجل متابعة العناصر المميزة من فريق الشباب، رفقة عبد الواحد السيد، مدير الكرة وأحمد مجدي، المدرب المساعد.

ويتواجد كل من هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، وحسام المندوه، أمين الصندوق، وأحمد سليمان وحسين السيد وهاني شكري ورامي نصوحي، أعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة قمة الشباب.