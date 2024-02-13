الامارات | بعد رفض الرابطة تأجيل المباراة.. كلباء يزيح مياه الأمطار من ملعبه خلال 4 ساعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفضت رابطة دوري المحترفين الإماراتية تأجيل مباراة اتحاد كلباء وضيفه خورفكان، بسبب مياه الأمطار التي غمرت أرضية الملعب، في وقت وافقت فيه على تأخير انطلاق المباراة لتقام عند الساعة 6:25، بدلاً من موعدها الذي كان مقررا قبلها بساعة.

وكشف رئيس شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء، محمد اليماحي، عن جهود العاملين في بلدية مدينة كلباء والنادي التي استمرت لمدة تزيد عن أربع ساعات قبل الموعد الذي تحدد لإقامة المباراة لإزاحة المياه وتهيئة الملعب لإقامة المباراة عليه بحسب ما قررت رابطة المحترفين.

وقال اليماحي في تصريحات تليفزيونية: "إن الأمطار التي هطلت على مدينة كلباء خلال الـ48 ساعة الماضية قد غمرت أرضية الملعب ومواقف السيارات التي تحولت إلى "بركة مياه"، وقد تواصلنا مع رابطة المحترفين والذين تعاملوا معنا بشكل راق للغاية وحاولنا أن نجد حلول للوضعية التي عليها ملعب المباراة، وقد نجحت الجهود في تجاوز الازمة، لتقام المباراة في موعدها".

وأضاف: "الجهود كانت كبيرة لتهيئة الملعب لإقامة المباراة وكان في الحقيقة هناك تخوفا من أن لا تُسفر تلك الجهود عن تهيئة أرضية الملعب ليكون صالحا للعب عليه، ولكن في الأخير نجحت الجهود وهذا عهدنا بالدوائر الحكومية في الدولة وكفاءة العاملين فيها".

وأضاف: "حينما طلبنا تأجيل المباراة لم يكن ذلك لعدم جاهزية اتحاد كلباء، وإنما كان هدفنا الحفاظ على سلامة اللاعبين من أي إصابة، والظروف المناخية هي أمر طارئ على الأندية والرابطة وفي الأخير كل طرف أدى دوره في تلك الازمة على النحو المطلوب".