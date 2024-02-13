شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتقدم على سموحة بهدف لـ"ياو أنور" فى الشوط الأول ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق البنك الاهلى على نظيرة سموحة بهدف دون رد فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة دورى NILE.

وأحرز الغانى ياو أنور مهاجم فريق البنك الاهلى هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 35 عقب أستغلال كرة عرضية من زميلة ليسديدها برأسة فى مرمى حارس فريق سموحة.

وشهدت المباراة هجمات من تلك لاعبو الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق البنك الاهلى عن طريق أسامة فيصل وياز أنور وإبراهيم حسن بينما خطورة فريق سموحة عن طريق حسام حسن ومصطفى البدرى وأحمد خالد.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيوني، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحي، أحمد النادري، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

فيما تواجد على دكة بدلاء البنك الأهلي كل من: حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، إبراهيم حسن، كريم بامبو، محمد هلال، أمير مدحت، سيرجى اكا، جريندو.

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

الدفاع: محمود وحيد- محمد المغربي- محمد مصطفى ميدو- طارق علاء.

الوسط: دوكو دودو- عمرو قلاوة- إسلام جابر- أحمد خالد- مصطفى البدري.

الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسين تيمور، بركات حجاج، عبدالرحمن عامر، محمد متولي، لحسن دهدوه، محمد عصام، جاستيك أرثر، عبداللطيف بن قسو، فادي فريد.

ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعدما خاض لاعبيه 10 مباريات حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه مثلهم ، فيما يحتل البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما خاض 11 مباراة فاز في 3 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17.