شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى يعلن مشاركة مصر في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الإفريقية بغانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد كرة اليد برئاسة دكتور محمد الامين خطابا رسميا من نظيره الافريقي بشأن المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 إلى 23 مارس المقبل في غانا.

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة اليد خطابه الرسمي اليوم و أعلن خلاله مشاركة الفراعنة ببطولة دورة الألعاب الإفريقية .

وقرر مسئولو اتحاد اليد بقيادة الدكتور محمد الأمين ، خوض منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقبلة بمنتخب الشباب مواليد 2004 مع إضافة بعض العناصر المميزة بقيادة مديره الفني طارق محروس وتحت إشراف الكابتن محمد الالفي ، والهدف المنافسة و اكتساب الخبرات اللازمة وتجهيز عناصر الفراعنة الشباب لتمثيل المنتخب الأول في السنوات المقبلة.

وكان منتخب مصر الأول توج بلقب الأمم الإفريقية التي أقيمت قبل عدة أيام في مصر وحسم الفراعنة تأهلهم إلى أولمبياد باريس 2024.