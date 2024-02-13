شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب مصر للكرة الشاطئية مشواره في كأس العالم بعد غدا الخميس، في الظهور الأول لفراعنة الشاطئية بالمونديال.

ويلاقي منتخب مصر نظيره الإماراتي في الجولة الأولى الساعة 5.30 مساء الخميس المقبل في الجولة الأولى.

يم يلاثي المنتخب الوطني بقيادة مصطفى لطفي نظيره الإيطالي في الساعة 1.30 ظهر السبت المقبل في الجولة الثانية.

ويختتم المنتخب دور المجموعات بملاقاة نظيره الأمريكي الساعة 1.30 ظهر يوم الاثنين المقبل.

أعلن مصطفى لطفى، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، القائمة النهائية للاعبين التى ستشارك فى بطولة كأس العالم التى ستقام فى الإمارات فبراير الجارى.

وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفي على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبدالرحمن حسن الشافعي، محمد عبدالنبي لوحا، إسماعيل بهجت.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية للبطولة مع منتخبات الإمارات،إيطاليا وأمريكا.