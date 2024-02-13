شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى العراقى يفوز للمرة الرابعة ببطولة العالم للقوة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل البطل مصطفى هشام العراقي وكيل النائب العام علي الميدالية الذهبية رقم 11 في بطولة العالم للقوة البدنية للمرة الرابعة ، ليحقق بذلك انتصارا جديدا.

وشارك مصطفي هشام العراقي في بطولة العالم للقوة البدنية WPC ، وهى البطولة التي أقيمت فى شرم الشيخ، خلال الفترة من 3 فبراير ل 9 فبراير ، وحصل خلال البطولة على 3 ميداليات ذهبية، ليرفع رصيد بطولاته الى 11 بطولة.

يذكر ان البطل الشاب نجل اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة الاسبق كان ضابط شرطة والتحق للعمل بالنيابة العامة واستمر في مواصلة رياضته التي عشقها منذ الصغر ليفوز بالميدالية الذهبية باصرار وعزيمة منذ عام 2016 ثلاثة اعوام متصلة والرابعة هذا العام.