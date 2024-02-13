شكرا لقرائتكم خبر عن أتمنى العودة لمنتخب مصر.. هل يضم حسام حسن صالح جمعة فى معسكر الفراعنة المقبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح صالح جمعة صانع ألعاب فريق الكرخ العراقى أنه يرغب في العودة مرة أخرى لمنتخب مصر خلال المرحلة المقبلة عقب احترافه بالدورى العراقى في الانتقالات الشتوية الماضية.

وعقب تعيبن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر الذى سوف يمنح جميع اللاعبين فرصة للعودة الى منتخب مصر عقب التألق مع أنديتهم والظهور بشكل جيد.

وانضم صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى والإسماعيلى السابق، إلى الدورى العراقى عقب فسخ تعاقده مع القلعة الصفراء، وهى المحطة التي قد تكون البوابة السحرية لإنقاذ مستقبل اللاعب من الاعتزال بعد كثرة المحطات التي مر بها بمسيرته الكروية ولم ينجح في استغلالها.

وأنهى الكرخ العراقى الذى يقوده فنياً المصري هيثم شعبان إجراءات التعاقد مع صالح جمعة صانع ألعاب النادى الاسماعيلى الذى فسخ تعاقده مع الدراويش بالتراضى.

وتوصل مجلس إدارة النادي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لاتفاق مع صالح جمعة، لاعب الفريق الأول بالنادي، لإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعدما حصل اللاعب على كافة مستحقاته المالية.

ووجه مجلس إدارة النادي التحية للاعب على جهوده مع الفريق خلال المرحلة الماضية، متمنيا له التوفيق في مرحلته المقبلة.

صالح جمعة من مواليد الأول من أغسطس 1993، بدأت موهبته المتميزة في البزوغ وهو فى صفوف مركز شباب عرب الحصن، لم تمر سوى سنوت قليلة حتى لفت تألقه الشديد أنظار نادي إنبي ليقرر شراءه، وسرعان ما صعده للفريق الأول ليصبح أحد أهم عناصره الأساسية.

النادي البترولي كان بوابة صالح جمعة للانضمام إلى صفوف منتخبات الشباب والأولمبي والأول، لتمكنه مهارته من الاحتراف مبكرا بقميص ناسيونال ماديرا البرتغالي الذى ضمه لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع أولوية الشراء، لتخفق تلك التجربة سريعا دون أن يحقق النتائج المتوقعة من موهبته.

انتقل صالح جمعة للأهلى فى عام 2015 قادمًا من نادى إنبي، فى صفقة أحدثت ضجة كبيرة آنذاك، بسبب الصراع الكبير الذى خاضه مسؤولو الأحمر مع نظرائهم فى الزمالك فى ذلك التوقيت.

ورغم موهبته الكبيرة لم يصل اللاعب حتى لثلث التوقعات والآمال التى بنتها عليه جماهير الاهلى خاصة وأنه صاحب مواهب لا يختلف عليها أحد لكن أزماته ومشاكساته تسببت فى تعطيل موهبته.

قضى لاعب الوسط 5 سنوات ونصف السنة مع الفريق الأحمر حتى رحل قبل بداية الموسم قبل الماضى متوجهاً لسيراميكا، لكنه خرج خلال فترة وجوده بالقلعة الحمراء للإعارة لمدة سنة ونصف السنة إلى فريق الفيصلى السعودى فى يناير 2018، لكنه عاد للأهلى مرة أخرى فى سبتمبر من نفس عام رحيله، بعد فسخ عقده مع الفريق.

ويمتلك صالح جمعة 11 بطولة بقميص الأهلى، منها 5 دوري ممتاز وبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى السوبر المصري فى 4 مناسبات ودوري أبطال أفريقيا مرة واحدة.

وأُصيب صالح جمعة بقطع في وتر أكيليس، بعدما سقط دون تدخل من احد خلال ودية سيراميكا أمام طلائع الجيش والتي انتهت لصالح الأخير بهدفين مقابل هدف وخضع اللاعب للجراحة وعاد للمستطيل الأخضر ليشارك مع ناديه بصورة طبيعية قبل أن يرحل عن صفوف سيراميكا وينتقل للإسماعيلى.

وكان الإسماعيلى قد تعاقد مع صالح جمعة لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر بعد فسخ اللاعب لتعاقده مع سيراميكا في سبتمبر 2022 إلا أن صالح جمعة لم يشارك سوى في 18 مباراة بقميص الدراويش ولم يسجل أهداف واكتفى بصنع ثلاثة أهداف ليخرج من الحسابات الفنية لإيهاب جلال ويفسخ تعاقده مع القلعة الصفراء .