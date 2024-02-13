شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم البنك الأهلى فى رابع جولات المرحلة الثانية من دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره البنك الأهلى بنتيجة 36/25 على صعيد رابع جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 .

و تقام الجولة الخامسة الجمعة المقبلة ، بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الزمالك و البنك الأهلى مع سبورتنج و الجزيرة مع سموحة و هليوبوليس مع طلائع الجيش .

ومن جانبه كشف عاصم السعدنى، رئيس لجنة مسابقات دورى المحترفين لكرة اليد ، عن إقامة مواجهة الأهلى والزمالك، المحدد لها الجمعة المقبل فى خامس جولات المرحلة الثانية من الدورى، على صالة أكتوبر الدولية فى الخامسة مساءً.

وقال السعدنى فى تصريح لـ الخليج 365، إن الاجتماع الأمنى سيحدد أعداد الحضور من كلا الناديين، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعده حتى الآن.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.