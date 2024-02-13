شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يعاندهم الحظ فى الأهلى ويعطل انطلاقتهم بالجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه بعض لاعبي الأهلي سوء حظ في مسيرتهم بالقلعة الحمراء، وهو ما يؤخر انطلاقتهم مع النسور الحمر ، ففي الوقت الذي يحتاجهم فيه الأهلي ويكون في أمس الحاجة لجهودهم لسبب الغيابات أو الإيقاف تجدهم يتعرضون لانتكاسة تبعدهم عن تقديم أوراق اعتمادهم مع الفريق الأحمر.

أكثر من لاعب في الألي تعرض لإصابة في مرحلة حرجة بمسيرة فرقه، وفي وقت كان يحتاج فيه الفريق لجهود اللاعب، وهو ما يسمى بسوء الحظ الذي يعاندهم ويقف حائلا أمام انطلاقتهم مع الفريق الأحمر، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين.

كريم نيدفيد

في الوقت الذي عاد فيه كريم نيدفيد للأهلي بعد فترة من التألق مع مودرن فيوتشر، زرغم توقع الكثيرين بأن تستمر انطلاقته مع الأهلي وبعد ظهوره بمستوى طيب في معسكر الإعداد بالنمسا قبل انطلاق الموسم الحالي، ولكن تعرض لإصابة عضلية قبل بداية الموسم أخرت من انطلاقته مع الأهلي، وأخرجته من حسابات مارسيل كولر المدير الفني.

كريستو

يعاني محمد الضاوي كريستو من سوء حظ ففي الوقت الذي يحتاجه فريقه يتعرض لإصابة تبعده عن قائمة فريقه وتعطل انطلاقته مع الفريق الأحمر، حيث حدث الأمر من قبل عند إصابة أكثر من لاعب في مركز الجناح وعند الحصول على فرصة المشاركة أساسيا تعرض لالتواء في الكاحل وغاب لفترة ليست قصيرة، ومؤخرا بعد تألقه في معسكر الإعداد بالإمارات ودخول حسابات كولر، ولكن تعرض لإصابة في الخلفية قد تكون سببا في تعطيل انطلاقته.

محمود متولي

رغم أن محمود متولي كان من اللاعبين الذين نالوا ثقة مارسيل كولر منذ قدومه للأهلي وكان يشارك أساسيا ولكن لعنة الإصابات المتكررة عطلت من انطلاقته مع الفريق الأحمر، حيث أن الإصابات المتكررة لم تحدث في عهد مارسيل كولر، بل حدثت من قبل وقت وجود رينيه فايلر وبيتسو موسيماني، وكانت سببا في تعطيل مسيرة اللاعب داخل الأهلي.