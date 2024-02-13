شكرا لقرائتكم خبر عن قبل المواجهات الأفريقية.. ترتيب الفرق المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود المباريات الأفريقية خلال شهر فبراير الجاري، ببطولتي، دوري أبطال أفريقيا، والذي يشارك فيه، الأهلي حامل اللقب عن النسخة الماضية، وكذلك بيراميدز وصيف الدوري المصري عن الموسم الماضي، وكأس الكونفدرالية الأفريقية والتي تشهد مشاركة الزمالك ومودرن فيوتشر.

ـ ترتيب مجموعة الأهلي بدوري الأبطال

يحتل النادي الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، ويليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم شباب بلوزداد الجزائري برصيد 4 نقاط في المركز الثالث، وأخيراً ميدياما بنفس الرصيد 4 نقاط في المركز الرابع.



مجموعة الأهلي

ـ ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري الأبطال

يتصدر صن داونز الجنوب أفريقيا المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ويليه مازيمبي في المركز الثاني بنفس الرصيد، ثم بيراميدز في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً نواذيبو برصيد 4 نقاط في المركز الرابع.



مجموعة بيراميدز

ـ ترتيب مجموعة الزمالك بالكونفدرالية

يتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويليه أبو سليم الليبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفي المركز الثالث ساجرادا برصيد 4 نقاط، ويتذيل سوارالغيني المجموعة بدون رصيد، ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم في الجولة الخامسة من دور المجموعات، فض الاشتباك على صدارة المجموعة.



مجموعة الزمالك

ـ ترتيب مجموعة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية

يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 10 نقاط، بينما يأتي مودرن فيوتشر في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم الهلال الليبي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وسوبر سبورت في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط أيضاً.