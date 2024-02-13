شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم ايسترن كومبانى فى أولى جولات دور الـ8 لتصنيف دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره ايسترن كومبانى بنتيجة 3/0 فى الجولة الأولى من دور الـ 8 للتصنيف بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى تستضيف المنافسة على مدار يومين .

فيما تقام الجولة الثانية غدا الأربعاء بلقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع سبورتنج و سموحة مع الاتحاد السكندرى و بتروجت مع الزمالك و ايسترن كومبانى مع الأهلى .

والفرق الأربعة الفائزة من مجموع اللقائين فى كل مجمعة تصنف فى المستوى الأول والفرق الخاسرة ضمن المستوى الثانى، على أن يقام يوم الخميس 15 فبراير قرعة لتحديد أطراف الدور المقبل " البلاى أوف.