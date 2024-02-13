شكرا لقرائتكم خبر عن زياد كمال يغيب 10 أيام عن الزمالك ويلحق بمباراة أبو سليم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب زياد كمال لاعب الزمالك عن صفوف فريقه لمدة تصل إلى 10 أيام بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية،وتأكد غيابه عن مباراة الإسماعيلى المقرر لها 19 فبراير الجاري بالجولة الثالثة عشر من دورى NILE.

ويلحق زياد كمال بمباراة الزمالك وأبو سليم الليبى المقرر لها يوم 25 فبراير الجاري في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية، والتي حسم فيها الفريق الأبيض التأهل إلى الدور المقبل بعد تصدره مجموعته برصيد 10 نقاط.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها زياد كمال لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزملك، تعرُّض اللاعب للإصابة بمزق في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في المباراة الودية أمام ليفلز التي أقيمت صباح الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار استعدادات الأبيض لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على نظيره ليفلز بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، سجل هدفي الفوز للأبيض كل من: ناصر ماهر وسيف الجزيري.